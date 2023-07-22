Pursaklar Belediyesi Öğrencilere Spor Malzemesi Dağıttı

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, ilçedeki 11 farklı noktadaki okul bahçelerinde 2 bin 500'e yakın 7-14 yaş arasındaki öğrencilere spor malzemesi ve kıyafet dağıttı. Öğrenciler, futbol, basketbol, cimnastik, badminton gibi birçok farklı spor dallarından, beden eğitimi öğretmenleri tarafından eğitim alıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Her öğrencimiz ve çocuğumuzun mutlaka bir yeteneği vardır. Biz de bunu keşfetmekle mükellefiz" dedi.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, ilçedeki 11 farklı noktadaki okul bahçelerinde 2 bin 500'e yakın 7-14 yaş arasındaki öğrencilere spor malzemesi ve kıyafet dağıttı. Öğrenciler, futbol, basketbol, cimnastik, badminton gibi birçok farklı spor dallarından, beden eğitimi öğretmenleri tarafından eğitim alıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ücretsiz spor malzemesi dağıtımı aşamalarında çocuklarla buluştu, sohbet etti. 11 farklı noktada öğrencilere spor malzemesi dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Çetin, "Her öğrencimiz ve çocuğumuzun mutlaka bir yeteneği vardır. Bizde bunu keşfetmekle mükellefiz. Eğitmenlerimiz, okul bahçelerinde bu taramayı yapıyorlar. Yetenekli gördükleri çocukları kulübe davet ederek, yetenekli oldukları branşlarda devam etmelerini sağlıyorlar. 3 aşamalı bir sportif çalışma diyebiliriz. İlki okul bahçelerinde ücretsiz yaptığımız yaz spor okulu. 2'ncisi kulüp düzeyinde verdiğimiz spor akademisi. Son olarak da profesyonelliğe adım attırabilmek ve lisanslı sporcu haline getirebilmek. Bu duygu ve bu gayretle yapıyoruz. 2500'e yakın öğrencimizi var şu an" dedi. - ANKARA