Pursaklar Belediyesi, 4 Yeni Spor Salonu İnşa Ediyor

Pursaklar Belediyesi, spora ilgi duyan vatandaşları farklı spor dalları ile tanıştırmak adına ilçeye yeni spor salonları kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. 3 adet çok amaçlı spor salonu ve okçuluk spor tesisinin yapım çalışmalarına hızla devam eden belediye, Ankara'ya rol model olmak için ilçeye yeni spor alanları kazandırmayı hedefliyor.

Pursaklar Belediyesi, 4 yeni farklı spor salonunun yapım çalışmalarına devam ediyor.

Spora ilgi duyan vatandaşları farklı spor dalları ile tanıştırmak adına ilçeye yeni spor salonları kazandırmak için kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi, 3 adet çok amaçlı spor salonu ve okçuluk spor tesisinin yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Sporda Ankara'ya rol model olmak için ilçeye yeni spor alanları kazandırmak adına çalışmaların devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "4 adet yeni spor salonu inşa ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz daha güzel mekanlarda yeteneklerini sergileyecekler. Farklı spor dallarını ilçemize kazandırarak, şehrimize yeni bir soluk kazandıracağız. Arkadaşlarımız yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Spor salonlarımızı inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayarak, gençlerimizin ve spora ilgi duyan hemşerilerimizin hizmetine açacağız" dedi. - ANKARA