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Puanlar bölüşüldü! Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Samsunspor'la berabere kaldı

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un golünü 11. dakikada Clinton N'Jie, Samsunspor'un golünü ise 78. dakikada Van Drongelen kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile lige Karadeniz ekibi Samsunspor kozlarını paylaştı. Zorlu geçen mücadele 1-1 sonuçlandı.

Yeni sivas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı.

Puanlar bölüşüldü! Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Samsunspor'la berabere kaldı

Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takımda sezona 1 puanla başladı.

Puanlar bölüşüldü! Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Samsunspor'la berabere kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Sivasspor Spor Haberler

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