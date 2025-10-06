Puan kaybı sonrası çıldırdı! Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan

Haberler

Fenerbahçe'nin en büyük taraftarlarından biri olarak bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Uluğ, Fenerbahçe'nin oyun performansını eleştirdi ve takımın ruh ve istekten yoksun olduğunu belirtti.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor – Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Uluğ, sarı-lacivertli takımın oynadığı futbola isyan etti.

"RUH YOK, İSTEK YOK, YOK KERE YOK"

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Derya Uluğ, Fenerbahçe'nin performansını eleştirerek, "İlk dokunuşlar çok kötü, top çalma yok, rakibi rahatsız etme yok, doğal olarak rakibin çekinmesi de yok. Her maçın en iyi oyuncusu stoper Skriniar. Demek ki baskılı ofansif oyun yok, sahada oyun kurucu yok. Eskiden en büyük silahımız olan duran toplardan tehlike yaratma yok. En önemlisi ruh yok, istek yok. Yok kere yok!" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YİNE PUAN KAYBETTİ

Samsunspor deplasmanında galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, haftayı 16 puanla kapattı. Ev sahibi Samsunspor ise puanını 13'e yükseltti. Milli aranın ardından Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

