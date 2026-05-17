Haberler

"54. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Düzce'de yapıldı

'54. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali' Düzce'de yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT'nin geleneksel 54. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali Düzce'de gerçekleşti. Bayanlarda Gülşen Çerçi, erkeklerde Kadir Çolak birinci oldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından düzenlenen "54. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Düzce'de gerçekleştirildi.

PTT'nin 186 yıllık köklü geleneğinin sembollerinden biri olan postacı yürüyüşü finali öncesi açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda halk oyunları gösterisi sahnelendi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, burada yaptığı konuşmada, söz konusu yarışmanın kurumun köklü geleneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu aslında tek başına bir spor dalı değil, hem postacı ruhunu yansıtıyor hem de insanlara sevdiklerinden, merak ettiklerinden haber ulaştırmanın telaşını da içeriyor. Milletimizle kurduğumuz bağın en önemli temsilcisi olan postacılarımız bu toprakların dört bir yanına güven ve umut taşıyan, fedakarlık gerektiren bir mesleğin mensupları. Bugün gerçekleştireceğimiz yarışma sadece bir sportif etkinlik değil, tarihe altın harflerle yazılmış bir meslek grubunun disiplinini, sabrını ve görev aşkını temsil eden bir gelenektir." diye konuştu.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de PTT'nin köklü tarihiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Düzce Valiliği önünde verilen startla yarışlar başladı.

Bayanlarda 31, erkeklerde 51 sporcunun katıldığı postacı yürüyüşü yarışması kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Bayanlarda 5 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan Gülşen Çerçi birinci, Ayşe Küçük ikinci, Sevcan Ayçiçek Gedik ise üçüncü oldu.

10 kilometrelik parkurun sonunda erkeklerde Kadir Çolak bitiş çizgisini en önde tamamladı, Cengiz Erdemci ve Erdal Acu da diğer dereceye giren sporcular oldu.

Takım kategorisinde ise bayanlarda PTT 1, 2, ve 14. bölge müdürlükleri ilk 3'e girdi. Erkeklerde ise PTT 9. Bölge Müdürlüğünü, 10 ve 1. bölge müdürlükleri takip etti.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular ve takımlar, madalya ve kupayla ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

198 şüpheliden 1'ini tanıdı, onunla da 46 milyonluk işlemi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merih Demiral'den Al Nassr'a göndermeli paylaşım

Yaptığı paylaşım Ronaldo'yu çıldırtır!
Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu

Turistik ilçemizde korkutan anlar: Yaz gelmeden yangınlar başladı

Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti