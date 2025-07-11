PSV, Mark van Bommel'in Oğlu Ruben'i Transfer Etti

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Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi PSV, kulübün efsane oyuncusu Mark van Bommel'in oğlu Ruben van Bommel'i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2030 yılına kadar PSV formasını giyecek.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, kulüp tarihinin önemli futbolcularından Mark van Bommel'in oğlu Ruben'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "PSV, Ruben van Bommel'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. 20 yaşındaki oyuncu, 2030 ortasına kadar son şampiyon takımda kalacak." denildi.

PSV'nin sosyal medya hesabından baba ve oğulun takım formasıyla birlikte fotoğrafı paylaşılırken "Babadan oğula. Bir miras devam ediyor." notu düşüldü.

20 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, geçen sezon AZ Alkmaar formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkarken 10 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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