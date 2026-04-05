Hollanda'da şampiyon PSV

Hollanda Eredivisie'de lider Psv, en yakın rakibi Feyenoord'un Volendam ile berabere kalması sonucunda ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda'da şampiyon belli oldu. Ligin 29. haftasında lider PSV evinde karşılaştığı Utrecht'i 4-3 mağlup ederek puanını 71'e çıkardı. PSV'nin en yakın takipçisi Feyenoord ise deplasmanda Volendam ile 0-0 berabere kaldı ve puanını 54 yaptı. Bu sonuçların ardından ligin bitimine 5 hafta kala PSV şampiyonluğunu ilan etti.

PSV böylece ligde üst üste 3, toplamda da 27. şampiyonluğunu kazandı.

2023 yılında takımın başına geçen Teknik Direktör Peter Bosz, PSV ile üst üste 3. şampiyonluğunu yaşadı. - İSTANBUL

