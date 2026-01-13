PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Paris FC'yi konuk etti. Karşılaşmada oyun üstünlüğünü kurmakta zorlanan PSG, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GOL 74. DAKİKADA GELDİ

Mücadelede konuk ekip Paris FC'ye turu getiren gol, 74. dakikada Nanitamo Jonathan Ikone'dan geldi. Bu golle Paris FC, güçlü rakibi karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti.

PSG'DEN TARİHİ ERKEN VEDA

Bu sonuçla PSG, 12 yıl sonra ilk kez Fransa Kupası'nda son 16 turuna kalamadan turnuvaya veda etti. Kupaya erken veda eden Paris ekibinde hayal kırıklığı yaşandı.

PARIS FC SON 16'DA

Paris FC ise sürpriz galibiyetle adını son 16 turuna yazdırarak Fransa Kupası'nda yoluna devam etti.