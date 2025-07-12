PSG ve Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası Finalinde Karşılaşıyor

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fransa'nın PSG takımı ile İngiltere'nin Chelsea kulübü karşı karşıya gelecek. Maç, yarın saat 22.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fransa'nın güçlü temsilcisi PSG ile İngiltere'nin köklü kulübü Chelsea karşı karşıya gelecek. dev mücadele yarın saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG ile Chelsea arasındaki final maçı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Fransız ekibi PSG'nin teknik direktörlüğünü Luis Enrique üstlenirken, İngiliz temsilcisi Chelsea'nin başında ise Enzo Maresca bulunuyor. Zorlu maçlar sonunda finale yükselen iki dev kulüp, "Dünyanın en iyi kulübü" unvanı için sahaya çıkacak. Bu kritik karşılaşma yarın saat 22.00'de TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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