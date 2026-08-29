PSG, Lille deplasmanında 2-2 berabere kaldı
Ligue 1'de PSG, son dakika golleriyle Lille ile 2-2 berabere kaldı. PSG'nin golleri 90+1'de Vitinha ve 90+5'te Marquinhos'tan geldi. Ev sahibinin golleri 21'de Haraldsson ve 84'te Bakwa'dan. PSG, sezonun ilk maçında da Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Lille ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'nin gollerini 90+1. dakikada Vitinha ve 90+5. dakikada Marquinhos atarken, ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada Hakon Haraldsson ve 84. dakikada Dilane Bakwa kaydetti.
PSG, bu sezon ligdeki ilk maçında da Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.
Kaynak: AA