PSG'nin süper yıldızı Neymar sezonu kapattı
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Fransız devi Paris Saint-Germain, ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın sezonu kapattığını açıkladı.
Psg, Neymar'dan gelen kötü haberle sarsıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.
AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI
Ayak bileğinden sakatlanan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
29 MAÇTA 18 GOL 17 ASİST
Bu sezon PSG'de 29 maça çıkan Neymar 18 gol atıp 17 de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun yokluğu Mbappe ve Messi'nin yükünü artıracak.