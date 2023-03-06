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PSG'nin süper yıldızı Neymar sezonu kapattı

Spor Haberleri

Fransız devi Paris Saint-Germain, ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın sezonu kapattığını açıkladı.

Psg, Neymar'dan gelen kötü haberle sarsıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI

Ayak bileğinden sakatlanan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

PSG'nin süper yıldızı Neymar sezonu kapattı

29 MAÇTA 18 GOL 17 ASİST

Bu sezon PSG'de 29 maça çıkan Neymar 18 gol atıp 17 de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun yokluğu Mbappe ve Messi'nin yükünü artıracak.

PSG'nin süper yıldızı Neymar sezonu kapattı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Neymar PSG Spor Haberler

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