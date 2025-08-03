PSG'li yıldız Mukiele'den Fenerbahçe'ye cevap

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gündeminde olan PSG'li futbolcu Nordi Mukiele'den Sarı-lacivertlilere cevap geldi.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan bir kulüp, Mukiele'yi transfer etmek Haberde, deneyimli oyuncunun gelen iki teklifi de reddettiği belirtildi. Yıldız oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve Türkiye'de ile Suudi Arabistan'da futbol oynamak istemediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyen Mukiele, takımıyla 24 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.