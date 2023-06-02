PSG, haziranda zemheriyi yaşıyor! Messi'den sonra bir dünya yıldızı daha ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Messi'nin ayrılığını duyuran Paris Saint-Germain, bu kez de İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransız devi Paris Saint-Germain'de Messi'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşti. Psg, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

"PSG FORMASI GİYMEK HARİKAYDI"

Takımdan ayrılacak olan Ramos, "Son 2 yıldır PSG forması giymek harika bir deneyimdi. Paris'te unutulmaz bir macera yaşadım. Herkese desteği ve sevgisi için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

44 MAÇA ÇIKTI

İspanyol yıldız Sergio Ramos, bu sezon PSG formasıyla 44 resmi maça çıktı. 37 yaşındaki savunmacı bu müsabakalarda 3 gol ile 1 asist üretti.