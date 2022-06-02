PSG'de ortalık fena karışacak! Mbappe, dünyaca ünlü futbolcunun takımdan gitmesini istedi - Haberler

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PSG'de ortalık fena karışacak! Mbappe, dünyaca ünlü futbolcunun takımdan gitmesini istedi

Haberler.com - Spor
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PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mbappe, aralarında teknik direktör Pochettino ve Neymar'ın da bulunduğu 14 isim ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti.

Psg'den ayrılıp Real Madrid'e imza atması beklenen Fransız yıldız Mbappe, geçtiğimiz günlerde herkesi ters köşe yaparak kulübünde kalmıştı. Senelik 100 milyon euronun yanında kulüpte söz hakkı da elde eden golcü oyuncu yeni sezon öncesindeki taleplerini yönetime iletti.

PSG'de ortalık fena karışacak! Mbappe, dünyaca ünlü futbolcunun takımdan gitmesini istedi

NEYMAR'I İSTEMİYOR

Daily Mail'da yer alan habere göre Mbappe, aralarında teknik direktör Mauricio Pochettino ve Neymar'ın da bulunduğu 14 isim ile yolların ayrılmasını istedi. PSG yönetiminin bu talep konusundaki tutumu ise merak konusu oldu.

PSG'de ortalık fena karışacak! Mbappe, dünyaca ünlü futbolcunun takımdan gitmesini istedi

Haberler.com - Spor

Kylian Mbappe Neymar PSG Spor Haberler

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