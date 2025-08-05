Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a Veda Etti

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Fransa'nın Rennes takımına transfer olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'daki 6 aylık serüvenini anarak taraftarlara teşekkür etti.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes'e transfer olan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a veda etti.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen en kısa anlar yoğun, derin ve unutulmaz olabilir.

Galatasaray ile yolculuğum 6 ay sürdü ama ömür boyu iz bıraktı. Türkiye şampiyonluğunu ve kupasını birlikte aldık, birlikte kutladık, birlikte mücadele ettik. Taraftarlara teşekkür ederim. Desteğiniz, tutkunuz ve enerjiniz daha önce hiç yaşadığım hiçbir şeye benzemiyordu. Takıma, antrenörlere, çalışanlara ve kulüpteki herkese teşekkür ederim. Kendimizi bir aile gibi hissettik. İstanbul ve buradaki yaşam sonsuza kadar kalbimde kalacak. Kısa ama güzel bir hikayeydi. Teşekkür ederim, asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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