Provokasyonun böylesi! Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe maçı öncesi haddini aştı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan AEK Larnaca'nın taraftar grubu karşılaşma öncesi küstah bir açıklamada bulundu. Güney Kıbrıs ekibinin Larnaca Guardians isimli taraftar topluluğu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız." ifadelerini kullandı.