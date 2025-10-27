Haberler

Prolift Giresun Sanayispor, Emrah Akça ile Anlaştı

Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Emrah Akça ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün açıklamasında Akça'nın deneyimi ve liderlik vasıflarının takıma önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Emrah Akça ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktörlük görevi için Akça ile anlaşıldığı belirtilerek, "Ailemize hoş geldin Emrah Akça. Kulübümüz, A takım teknik direktörlük görevi için Emrah Akça ile anlaşma sağladı. Deneyimi ve liderlik vasıflarıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Emrah Akça'ya yeni görevinde başarılar diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor
