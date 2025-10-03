Haberler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'a, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor'a, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
