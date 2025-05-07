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Prof. Dr. Murat Taş'tan Levent Çakmur'a Nezaket Ziyareti

Prof. Dr. Murat Taş'tan Levent Çakmur'a Nezaket Ziyareti
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek destek ve başarı dileklerinde bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu. Erzurumlu olan akademisyenin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyan Çakmur, "Murat hocamız Erzurumlu onun başarıları bizleri gururlandırıyor. Eski futbolcu olması nedeniyle de geçmişi yad ettik. Anılarımızı tazeledik" dedi.

Prof. Dr. Murat Taş ise ziyaretin anısına yaptığı açıklamada, "Levent Çakmur müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine GSİM İl Müdürlüğü görevinde başarılar diliyoruz. Kendisinin ilimiz için yaptığı çalışmaları ve projeleri büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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