Haberler

Prof. Dr. Metin Şahin Yeniden Dünya Taekwondo Yönetim Kurulu'na Seçildi

Prof. Dr. Metin Şahin Yeniden Dünya Taekwondo Yönetim Kurulu'na Seçildi
Güncelleme:
Dünya Taekwondo Federasyonu'nun seçimleri Çin'in Wuxi şehrinde yapıldı. Prof. Dr. Metin Şahin, 20 yıllık uluslararası yönetim tecrübesiyle yeniden Dünya Taekwondo Yönetim Kurulu'na seçilirken, Türkiye'den Dr. Ali Sağırkaya da görevine devam etme hakkı kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) seçimleri Çin'in Wuxi şehrinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Metin Şahin de yeniden Dünya Taekwondo Yönetim KuruluWna seçildi.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) seçimleri Çin'in Wuxi şehrinde gerçekleştirildi. 34 adayın yarıştığı seçimlerde, 14 isim delegelerin oylarıyla yeni dönem Dünya Taekwondo Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Avrupa Taekwondo Birliği Asbaşkanı ve Balkan Taekwondo Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Şahim, 20 yıldır sürdürdüğü uluslararası yönetim görevini delegelerin güvenoyunu alarak bir kez daha sürdürme hakkı kazandı.

Aynı seçimde Türkiye'den bir diğer önemli isim, Dünya Taekwondo Denetçisi Dr. Ali Sağırkaya da güven tazeleyerek görevine devam etme hakkı kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise seçimi kaybetti ve dünya federasyonunda görev alamadı.

Dünya genelinde yoğun katılımla gerçekleşen seçimlerde Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Dr. Chungwon Choue ise yeniden başkanlığa seçildi.

Prof. Dr. Metin Şahin, yaptığı değerlendirmede, "Taekwondo ailesinin güvenini bir kez daha kazanmak büyük bir onur. Ülkemiz adına gurur verici bu sorumluluğu, sporumuzun gelişimi ve birlik ruhu için tüm gücümle sürdüreceğim. Yeni dönemde de hep birlikte daha güçlü bir geleceğe adım atacağız. Seçimlerin ardından yeni dönem yönetim kurulu, önümüzdeki dört yıl boyunca dünya taekwondosunun gelişimi, yaygınlaştırılması ve olimpik başarılarının artırılması yönünde çalışmalarını sürdürecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
