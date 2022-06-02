Prof. Dr. Devecioğlu'na önemli görev - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Devecioğlu'na önemli görev

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Prof. Dr. Devecioğlu'na önemli görev

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyesi seçildi.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyesi seçildi. Türkiye'de sporun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması, toplumda spor kültürünün geliştirilmesi, performans sporunda istenilen başarıların elde edilmesi, spor alanında güncel gelişmelerin takip edilmesi ve ülkemizde uygulanması için spor bilimlerinden üst düzeyde destek alınabilmesi amacıyla hazırlanan Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Bakanlık Makamının 22 Aralık 2021 tarihli ve sayılı oluru ile yürürlüğe girdi. Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyelerinin, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde akademik olarak görev yapacağı kaydedildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fırat Üniversitesi Bilim Kurulu gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title