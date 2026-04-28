Proaktif Spor Zirvesi Konya'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin düzenlediği "Proaktif Spor Zirvesi", "Profesyonel Kulvar" oturumuyla başladı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, üniversitenin sosyal tesisindeki konferans salonunda gerçekleştirilen açılışta, öğrenci topluluğuyla işbirliği yaparak iki gün sürecek bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Baykan, konukların deneyimlerini ve hayata bakış açılarını öğrencilere aktaracaklarını ifade etti.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de Türk sporuna yön veren, alanında değerli isimlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Profesyonel Kulvar" isimli oturumda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksoy, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, söyleşi gerçekleştirdi.

Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonda altın madalya alarak 13. Avrupa şampiyonluğunu elde eden ve rekor kırarak tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp, "2024'te finali son 1,5 dakika kala kaybettim. 2025'te başımıza farklı şeyler geldi, onun sıkıntısını yaşadım. Ama bu sene pes etmedim. Şükürler olsun. Belki de uzun yıllar boyunca kalacak bir rekoru ülkemize kazandırmış olduk. Mutluyum." diye konuştu.

"Finale kalmak ayrı bir zor"

Rıza Kayaalp, Türkiye'yi temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, 10 yaşında Güreş Eğitim Merkezi ile güreşe başladığını, ülkeye bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Avrupa şampiyonalarında 15 kez finalde mücadele ettiğini hatırlatan Rıza Kayaalp, "13 kez şampiyon oldum. Hani iki kere daha kaçırmasam 15 olacaktı. Finale kalmanın ayrı bir zorluğu var." ifadelerini kullandı.

Konuşmacılar, etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Söyleşi sonunda KTO Başkanı Selçuk Öztürk, şampiyonluklarını temsilen Rıza Kayaalp'e bir tablo hediye etti.

Protokol üyeleri ve konuşmacılar, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.