Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı Şampiyonları Belli Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı' sona erdi. Turnuvada şampiyon olan takımlar, Erdemli Kızkalesi plajında kupalarını kaldırdı. Kadınlar kategorisinde Ksenia Mazur ile Anna Kelchenko birinci olurken, erkekler kategorisinde ise Hasan Hüseyin Mermer ile Sefa Uğurlu birinci oldu. Turnuvada toplam 200 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliği ile düzenlenen 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı' sona erdi. 3 gün boyunca takımların kıyasıya mücadele ettiği ve birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı'nın şampiyonları Erdemli Kızkalesi plajında kupalarını kaldırdı.

Kızkalesi Plajı'nda düzenlenen plaj voleybolunda sporculara toplam 200 bin TL para ödülü verildi. 'Pro Beach Tour Mersin Etabı'na bu yıl 7 farklı ülkeden; 52 sporcu, 12 kadın, 14 erkek takımı olmak üzere toplam 26 takım katıldı.

Kadınlar kategorisinde Ksenia Mazur ile Anna Kelchenko; Erkekler Kategorisi'nde de Ekvator Grup'tan Hasan Hüseyin Mermer ile Sefa Uğurlu birinci oldular.

SPORCULARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini, madalya ve kupaları; Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz tarafından verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e takdim edilmek üzere verilen plaketi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın aldı.

Turnuvada ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş birbirlerine plaket takdiminde bulunurlarken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Taşkın da Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin'e teşekkür plaketi verdi.

TAŞKIN: "GAYET GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 3 gün süren turnuvanın oldukça güzel geçtiğini belirterek, "Büyük ve uluslararası bir organizasyonun daha sonuna geldik. Gayet güzel bir organizasyon oldu. Onun mutluluğuyla bugün buradayız ve misafirlerimizi uğurlayacağız. Yarından itibaren de başka büyük organizasyonlara hazırlanmaya başlıyoruz. Yine başka uluslararası organizasyonlarımız var. Önümüzdeki günlerde başka büyük organizasyonlarda görüşmek üzere" dedi ve turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

MAZUR: "ŞAMPİYONLUK DUYGUSUNU YAŞAMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Kadınlar kategorisinde birinci olan takımdan Ksenie Mazur, şampiyonluğu ve turnuvayı değerlendirerek, "Şampiyon olmaktan ve bu turnuvaya katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizleri buraya davet ettikleri için hem Türkiye Voleybol Federasyonu'na hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz şampiyon olduk ancak şampiyon olana kadar da gerçekten zorlandık. Ayrıca tabi ki tüm takımlar şampiyon olmak istiyor, ancak bizim için de bu duyguyu yaşamak gerçekten çok güzeldi. Ukrayna olarak bizim için Türk seyircisinin bizi desteklemesi gerçekten çok önemliydi ve bunu hissettik bizler de; bu biraz da savaş dolayısıyla. Desteklerini arkamızda hissetmekten dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.

MERMER: "3 GÜN HARİKA GEÇTİ"

Erkekler kategorisinde birinci olan takımdan Hasan Hüseyin Mermer de "3 gün harika geçti. Çok fazla rüzgarlıydı ve voleybol oynamak bizim için daha da zorlaştı ama üstesinden geldik, şampiyon olduk. Mersin'de olmak bize her zaman yaradı. Mersin'de olmaktan mutluyuz" dedi.

Mermer, Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini de değerlendirerek, "Kızkalesi'ne karşı oynamak, güzel bir manzarada olmak ve doğal kumda oynamak bizim için harika bir şeydi. Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ederim, çok güzel bir turnuva düzenlediler" ifadelerini kullandı.

ÇAKMAK: "ORGANİZASYON ÇOK GÜZELDİ"

Kadınlar kategorisinde ikinci olan takımının oyuncularından Resmiye Çakmak da turnuvaya dair görüşlerini paylaşarak, "En son oynadığım turnuvalardan biri de Mersin Etabı'ydı. Yine Mersin Etabı'yla açılış yaptım. Organizasyon çok güzeldi, inanılmaz ve herkes maçları izliyor, bizi destekliyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne ayrı ayrı teşekkür ederiz. Organizasyon mükemmeldi. İnşallah seneye tekrar burada yine bir arada oluruz ve buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyorum. İnşallah seneye tekrar görüşürüz ve kürsüde kupayı Başkanımızdan almak istiyorum" dedi.