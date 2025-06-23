Priştine, Yeni Sezon Hazırlıklarına Bolu'da Devam Ediyor
Kosova Süper Ligi ekibi Priştine, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Arsim Thaqi yönetimindeki takım, koşu, ısınma ve teknik taktik çalışmaları yapıyor. Kamp 30 Haziran'da sona erecek.
Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Priştine, teknik direktör Arsim Thaqi yönetiminde çalışıyor.
Günün erken saatlerinde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanlarda, pas organizasyonları ve teknik taktik çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Günde çift idman yapan Priştine, kentin yüksek rakımlı ortamında kondisyon depoluyor.
Kosova temsilcisinin Bolu kampı, 30 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor