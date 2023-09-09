Prens Harry, Almanya'da Invictus Games için karşılandı

Amerika'ya yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Invictus Games Uluslararası Paralimpik spor organizasyonu için karşılandı. Almanya Savunma Bakanı ve Düsseldorf Belediye Başkanı tarafından karşılanan Prens Harry, belediye binası önünde yüzlerce kişiyi selamladı.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, Almanya'nın Düsseldorf kentinde ilgiyle karşılandı.

Asker gazilerinin katıldığı Invictus Games Uluslararası Paralimpik spor organizasyonunun davetlisi olarak gelen kente Prens Harry, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller tarafından karşılandı.

Düsseldorf'taki belediye binası önüne 25 metre kırmızı halı serilirken, Prens Harry, belediye binası önünde bekleyen yüzlerce kişiyi selamladı. Harry, burada şehrin altın kitabını imzaladı.

Yaklaşık bir hafta Almanya'da kalacak Prens Harry'nin eşi Düşes Meghan Markle'ın da çarşamba ya da perşembe günü Düsseldorf'a gelmesi bekleniyor.