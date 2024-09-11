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Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için gelen servet değerinde teklifi reddetti

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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılıların Barış Alper'i takımda tutmak istediğini söyleyen Maldan, "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık" şeklinde konuştu.

Galatasaray ve milli takımdaki performansıyla Avrupa'nın birçok devini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY 25 MİLYON EUROYU REDDETTİ"

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tuncay Maldan, "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık" dedi.

"BARIŞ ALPER'İN AVRUPA HAYALİ DEVAM EDİYOR"

Açıklamalarına devam eden Tuncay Maldan, "Galatasaray, Barış ile devam etmek istediği için gelen tekliflere geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmedi. Barış geride kalan iki sezonda takımın iskeleti için en önemli oyunculardandı. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediklerini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik. Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARİYERİ

2021 yazından Ankara Keçiörengücü'nden yaklaşık 2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayı bugüne kadar 114 kez terletti. 24 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Barış Alper'in takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Punisher null:

eskiden iyi paraydi ????

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