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Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı

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Yeniden Süper Lig'e çıkan Göztepe, geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Southampton'dan Mateusz Lis'i kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralık olarak forma giyen Lis, 3+1 yıllığına Göztepe'ye imza attı. Lis, daha önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de Altay'da da forma giymişti. Taraftarların ısrarı sonucu Lis'in transferi gerçekleşti.

ALTAY'DA DA FORMA GİYDİ

İzmir ekibinin uzun süredir transferi için uğraştığı 27 yaşındaki Polonyalı eldiven, dün akşam İngiltere'den geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllığına sarı-kırmızılılara imza attı. İzmir'de daha önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de Altay'da da forma giyen Lis, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a transfer edilmişti.

TARAFTARIN ISRARI İŞE YARADI

Geçen sezon 1'inci Lig'de kiralık olarak Göztepe kalesini koruyarak hem Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan hem de ligin en az gole geçit veren kalecisi olan Lis, ardından İngiltere'ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lis'in Southampton'dan alınması için haftalarca yönetime çağrı yapmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Göztepe, tecrübeli file bekçisiyle ilgili, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Bilal Yildiz:

Sahibi ayni kisi zaten. Sag cebinden alip sol cebine koymus

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