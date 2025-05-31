Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır

Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır
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Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Siyah-beyazlılara 10 milyon euroluk teklif sunacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta sezonun yıldızı Rafa Silva'ya Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Sürpriz gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.

FULHAM'DAN RAFA'YA KANCA

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Fulham, gelecek sezon Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'yı transfer etmek istiyor. Portekizli teknik adam Marco Silva'nın vatandaşı Rafa Silva'yı gelecek sezon planlamalarında istediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirtildi.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiliz ekibinin, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılara 10 milyon euroluk teklif sunmayı planladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a bu sezon başında Benfica'dan transfer olan deneyimli oyuncu, Siyah-beyazlılarda çıktığı 48 maçta 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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