Premier Lig'den gelen çılgın teklifi reddettiler! Batshuayi, takımdan ayrılmıyor

Premier Lig'den bir ekip, Batshuayi için 10 milyon euro teklif sundu. Ancak bu teklif, sarı-lacivertli yönetim tarafından kabul edilmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Batshuayi'nin ayrılığını veto etti ve yıldız oyuncunun takımda kalmasını istedi. Kartal, Batshuayi'ye sezon içinde Dzeko ile dönüşümlü oynayacağı garantisini verdi ve oyuncunun mutlu olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig'den bir takım, Batshuayi için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti. Bu teklif, sarı-lacivertliler tarafından kabul görmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı golcünün takımda kalmasından yana.

DZEKO İLE DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK

Geçen sezon Valencia'nın gölgesinde kalmasna rağmen iyi işler yapanve bu sezon yedek golcü olmak istemeyen Batshuayi'ye Dzeko ile dönüşümlü oynayacağı garantisini veren Kartal, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

"OYUN PLANIMIZDA VAR"

30 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Kartal, "Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.