Premier Lig'de zirve karıştı! Arsenal, şampiyonluk yolunda fena tökezledi

Premier Lig'in 31. haftasında lider Arsenal, 2 farklı öne geçtiği maçta West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 2. sıradaki Manchester City eksik maçını kazanması durumunda puanını 73'e çıkaracak ve Arsenal ile farkı 1 puana indirecek.

West Ham United ile Arsenal, Premier Lig'in 31. haftasında Londra Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken zirve yolunda büyük yara aldı.

SAKA PENALTI KAÇIRDI, 2 DAKİKA SONRA 3 PUAN GİTTİ

Karşılaşmada Arsenal 7. dakikada Jesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-0 öne geçti. West Ham United ise 33. dakikada Benrahma'nın penaltıdan attığı golüyle farkı 1'e indirdi. Arsenal'de Saka 52. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, 54. dakikada West Ham'da Bowen attığı gol ile skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

MANCHESTER CITY İLE FARK 1 PUANA İNEBİLİR

Liverpool'un ardından West Ham United karşısında da 2 farklı öne geçtiği maçta 2 puan bırakan Arsenal, şampiyonluk yolunda yara aldı. Lider Arsenal bu sonuçla puanını 74'e çıkarırken, maç eksiği olan ikinci sıradaki Manchester City'nin 70 puanı var.