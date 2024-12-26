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Premier Lig'de Vitor Pereira Fırtınası: Mourinho'dan sonra bir ilki başardı

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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Pereira, Wolves'in başında 2'de 2 yaparak bunu Jose Mourinho'dan sonra başaran ikinci Portekizli teknik adam oldu. Öte yandan Altay Bayındır'ın ardından Andre Onana'nın da kornerden gol yemesi maçın en dikkat çeken detayı oldu.

Wolverhampton, Vitor Pereira'nın gelişiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Portekizli çalıştırıcı ilk maçında deplasmanda Leicester City'yi 3-0 yenerken, ikinci maçında sahasında vatandaşı Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ı da 2-0 yendi.

ALTAY'DAN SONRA ONANA'DA KORNERDEN GOL YEDİ

Molineux Stadyumu'nda oynanan maçta Wolverhampton'ın ilk golünü 58. dakikada Matheus Cunha, direkt kornerden attı. Manchester United bu golle birlikte son 1 hafta içinde 2 kez direkt kornerden gol yemiş oldu. Wolves'un ikinci golünü ise 90+9'da Hee-Chan Hwang kaydetti.

Premier Lig'de Vitor Pereira Fırtınası: Mourinho'dan sonra bir ilki başardı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafa İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde oynanan Tottenham - Manchester United maçında Altay Bayındır kaleyi korumuş ve kornerden yediği golle gündem olmuştu. Altay Bayındır'ın ardından Andre Onana'nın da kornerden gol yemesi maçın en dikkat çeken detayı oldu.

Premier Lig'de Vitor Pereira Fırtınası: Mourinho'dan sonra bir ilki başardı

PREMIER LİG'DE VITOR PEREIRA FIRTINASI

Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapmış olan Vitor Pereira, Premier Lig'de çıktığı ilk 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Portekizli teknik adamın yönetiminde çıktığı Leicester City (3-0) ve Manchester United (2-0) maçlarından galibiyetle ayrılıp 6 puan çıkaran Wolves, ligde daha önce oynadığı 16 maçta toplam 9 puan çıkarmıştı.

MOURINHO'DAN SONRA BUNU BAŞARAN İKİNCİ İSİM OLDU

Öte yandan Vitor Pereira, Jose Mourinho'dan sonra Premier Lig'deki ilk 2 maçını kazanan ikinci Portekizli teknik direktör oldu. Öte yandan Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United ise ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Premier Lig'de Vitor Pereira Fırtınası: Mourinho'dan sonra bir ilki başardı

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton puanını 15'e yükseltirken, Manchester United 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Wolverhampton deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Manchester United evinde Newcastle United'ı ağırlayacak.

Premier Lig'de Vitor Pereira Fırtınası: Mourinho'dan sonra bir ilki başardı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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