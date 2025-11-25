Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Everton arasında oynanan karşılaşma, henüz ilk dakikalarda yaşanan sıra dışı bir olayla gündeme oturdu. Everton'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye, takım arkadaşı Michael Keane ile yaşadığı tartışma sırasında tokat atınca 13. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

SAHADA TANSİYON ERKEN YÜKSELDİ

Old Trafford'da oynanan mücadelede 12. dakika geride kaldığında Everton cephesinde beklenmedik bir gerilim yaşandı. Bir pozisyon sonrası Gueye ile Keene arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve iki oyuncu birbirine kafa kafaya geldi. O esnada Gueye'in takım arkadaşına tokat atması ortalığı karıştırdı.

HAKEM KIRMIZI KARTI ÇIKARDI, GUEYE ÇILGINA DÖNDÜ

Olayı yakından takip eden karşılaşmanın hakemi, Gueye'i direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Kararın ardından sinirlerine hakim olamayan tecrübeli futbolcu, yeniden Michael Keene'e yönelerek saldırmaya çalıştı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha büyük bir kavganın önüne geçildi. Gueye güçlükle saha kenarına götürülerek yatıştırıldı.