Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı

Evertonlı Idrissa Gana Gueye, Manchester United maçının 13. dakikasında takım arkadaşı Michael Keene'e tokat attığı için kırmızı kart gördü. Karar sonrası çılgına dönen Gueye'i takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Olay maçın en çok konuşulan anı oldu.

  • Everton oyuncusu Idrissa Gana Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e tokat attı.
  • Gueye, olayın 13. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı.
  • Gueye, kırmızı kart sonrası Keane'e yeniden saldırmaya çalıştı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Everton arasında oynanan karşılaşma, henüz ilk dakikalarda yaşanan sıra dışı bir olayla gündeme oturdu. Everton'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye, takım arkadaşı Michael Keane ile yaşadığı tartışma sırasında tokat atınca 13. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

SAHADA TANSİYON ERKEN YÜKSELDİ

Old Trafford'da oynanan mücadelede 12. dakika geride kaldığında Everton cephesinde beklenmedik bir gerilim yaşandı. Bir pozisyon sonrası Gueye ile Keene arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve iki oyuncu birbirine kafa kafaya geldi. O esnada Gueye'in takım arkadaşına tokat atması ortalığı karıştırdı.

HAKEM KIRMIZI KARTI ÇIKARDI, GUEYE ÇILGINA DÖNDÜ

Olayı yakından takip eden karşılaşmanın hakemi, Gueye'i direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Kararın ardından sinirlerine hakim olamayan tecrübeli futbolcu, yeniden Michael Keene'e yönelerek saldırmaya çalıştı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha büyük bir kavganın önüne geçildi. Gueye güçlükle saha kenarına götürülerek yatıştırıldı.

Yorumlar

yasin:

Bu sürece karşı çıkanın nerden beslendiği belli.,sokak kabadayıları,sokak ağzı.Devlet bir şeye karar vermişse olacak.Birbirlerinize hakaret ederek değil.Marmara bölgesini bulgar göçmeni ile, Ege yi Rumlarla doldururken ve üstelik en güzel yerden arazi ev verirken gıkkı çıkmayanlar, 35-40 milyona yakın Kürt milletinin yaşadığı coğrafyayı fazla gören zihniyet önce nerden geldiğinize bakın.Osmanlıcayı bir gecede yok sayan zihniyet kaybedecek.Türk ve Kürt kardeşliği ve beraberliği kazanacak inadına.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
