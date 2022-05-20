Premier Lig'de olay taciz! Kadın taraftar, yıldız futbolcuya yaptığıyla hayrete düşürdü
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü maçta Cryastal Palace'ı 85. dakikada bulduğu golle 3-2 yendi. Bu galibiyetle Everton ligde kalmayı garantilerken tribünde yaşanan ilginç bir olay büyük ses getirdi. Bir kadın taraftar, Crystal Palace'ın yıldızı Joachim Andersen taç atışı kullandığı sırada futbolcuya küfür ederek kalçasına tokat attı. Kısa bir şok yaşayan Andersen taç atışını kullanarak maça hemen devam etti.
Everton ile Crystal Palace arasında oynanan mücadele nefes kesti. Everton, 2 farklı geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 3-2 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Maç içerisinde büyük heyecan yaşayan bir kadın taraftarın rakip takım futbolcusuna yaptığı ise gündeme oturdu.
TARAFTARDAN ANDERSEN'E OLAY HAREKET
Everton'ın yıldızı Dele Alli ile arbede yaşayan Crystal Palace'ın Danimarkalı futbolcusu Joachim Andersen, taç atışını kullandığı sırada yaşananlarla neye uğradığını şaşırdı. Taç çizgisi üzerindeki mücadelenin etkisinde kalan Everton taraftarı bir kadın, Andersen'in kalçasına vurarak küfür etti. Küçük bir şok yaşayan yıldız futbolcu, taç atışını kullanarak oyuna hemen devam etti.