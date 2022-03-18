Premier Lig'de akıllara durgunluk veren an! Kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi - Haberler

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Premier Lig'de akıllara durgunluk veren an! Kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi

Haberler.com - Spor
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İngiltere Premier Lig'in erteleme maçında Everton ile Newcastle karşı karşıya geldi. Mücadeleye bir taraftarın kendisini kale direğine kelepçelemesi damga vurdu.

Everton ile Newcastle United'ın karşı karşıya geldiği Premier Lig maçında ilginç anlar yaşandı. Bir anda sahaya dalan aktivsit kendisini kale direğine kelepçeledi.

Premier Lig'de akıllara durgunluk veren an! Kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi

GÖREVLİLER HEMEN SAHAYA GİRDİ

Mücadelenin 48. dakikasında sahaya atlayan aktivist, kendisini plastik kelepçeyle kale direğine kelepçeledi. Hakem hemen maçı durdururken, görevliler sahaya girdi ve taraftarın yanına koştu. 7-8 dakika boyunca uğraşan görevliler, kelepçeyi kestikten sonra protestocuyu dışarı çıkardı.

Premier Lig'de akıllara durgunluk veren an! Kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi

Haberler.com - Spor

Premier Lig, Spor, Haberler

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