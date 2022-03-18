Premier Lig'de akıllara durgunluk veren an! Kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi

Everton ile Newcastle United'ın karşı karşıya geldiği Premier Lig maçında ilginç anlar yaşandı. Bir anda sahaya dalan aktivsit kendisini kale direğine kelepçeledi.

GÖREVLİLER HEMEN SAHAYA GİRDİ

Mücadelenin 48. dakikasında sahaya atlayan aktivist, kendisini plastik kelepçeyle kale direğine kelepçeledi. Hakem hemen maçı durdururken, görevliler sahaya girdi ve taraftarın yanına koştu. 7-8 dakika boyunca uğraşan görevliler, kelepçeyi kestikten sonra protestocuyu dışarı çıkardı.

Haberler.com - Spor