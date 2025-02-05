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Bir takım yanlışlıkla maç kazanmış! Premier Lig'de 23 haftada 13 VAR hatası yapıldı

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İngiltere Premier Lig'de bu sezonun 23 haftalık periyodunda 13 VAR hatası yapıldığı belirtildi. Yanlış VAR müdahalesi olarak gösterilen bir örnekte, geçen ekim ayında Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında West Ham United lehine VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğu kaydedildi. West Ham United, 90+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'de 23 haftalık periyotta 13 Video Yardımcı Hakem (VAR) hatası yapıldığı duyuruldu.

4 YANLIŞ 9 KAÇIRILAN MÜDAHALE

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Premier Lig'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, VAR kararları hakkında sezonun 23 haftalık bölümünde 4 yanlış ve 9 kaçırılan VAR müdahalesi saptadı.

GEÇEN SEZONA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Geçen sezon aynı haftaya kadar 20 VAR hatası saptandığı ve bu sezon hatalarda bir düşüş yaşandığı belirtildi. Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 239 lig maçında 70 VAR müdahalesi yapıldı.

BİR TAKIM YANLIŞLIKLA MAÇ KAZANMIŞ

Yanlış VAR müdahalesi olarak gösterilen bir örnekte, geçen ekim ayında Erik ten Hag'ın Manchester United'ın başındaki son maçında West Ham United lehine VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğu kaydedildi. West Ham United, 90+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

Bir takım yanlışlıkla maç kazanmış! Premier Lig'de 23 haftada 13 VAR hatası yapıldı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

FENER HER MAÇINI BÖYLE KAZANIYOR

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