Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdığını resmi açıklamayla duyurdu. Londra ekibinde son 9 maçta sadece 2 galibiyet alınması ve Bournemouth karşısında gelen 2-2'lik beraberliğin ardından kararın geldiği belirtildi.

CHELSEA'DE MARESCA DÖNEMİ SONA ERDİ

Chelsea'de istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Enzo Maresca'nın görevine son verildi. Kulüp, İtalyan çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu.

SON 9 MAÇTA 2 GALİBİYET

Chelsea'nin son dönemdeki performansı dikkat çekti. Londra ekibi, son 9 maçında yalnızca 2 kez galip gelebildi. Chelsea, Premier Lig'in 19. haftasında ise Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

PUAN DURUMUNDA 5. SIRADA

Chelsea, ligde 19 hafta sonunda 30 puanla 5. sırada yer alıyor. Kulübün, sezonun kalan bölümünde Şampiyonlar Ligi hedefi başta olmak üzere dört farklı kulvarda iddiasını sürdürmek istediği ifade edildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

İşte yapılan resmi açıklama:

"Chelsea Futbol Kulübü ve menajer Enzo Maresca yollarını ayırdı. Enzo, kulüpte görev yaptığı süre boyunca takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya ulaştırdı. Bu başarılar kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve kulübe yaptığı katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı da dahil olmak üzere dört turnuvada hala önemli hedefleri olan Enzo ve kulüp, bir değişiklik yapmanın takıma sezonu tekrar rayına oturtmak için en iyi şansı vereceğine inanıyor. Enzo'ya gelecekte başarılar diliyoruz."