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Potada 31. Kadınlar Türkiye Kupası'nı ÇİMSA ÇBK Mersin kazandı

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Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı, Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin kazandı.

Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı, Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin kazandı.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçının ilk periyodunu 27-13 önde bitiren Mersin temsilcisi, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan ÇBK Mersin, üçüncü çeyreğini 74-46 önde tamamladığı karşılaşmadan 85-64 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

ÇBK Mersin, kupayı ikinci kez kazandı

ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Mersin temsilcisi, organizasyonda 2022'nin ardından 2025'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.

ÇBK Mersin, 2024'te oynanan finalde sarı-lacivertli ekibe 79-76 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Emlak Konut, ikinci oldu

Emlak Konut, ilk kez finalde yer aldığı Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci tamamladı.

İstanbul temsilcisi, ÇBK Mersin karşısında sahadan mağlup ayrıldı ve organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde edemedi.

Kupayı en çok kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Kadınlar Türkiye Kupası'nın 14 kez sahibi olmayı başardı. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2019, 2020 ve 2024'te şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2022'de ise ikinci oldu.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan diğer ekipler

Fenerbahçe'nin ardından organizasyonda en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, kupada üst üste 6'şar ve 5'er kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetindi.

BOTAŞ (2002, 2003), Yakın Doğu Üniversitesi (2017, 2018) ve ÇBK Mersin (2022, 2025) ise 2'şer defa kupayı müzesine götürdü.

Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

SezonŞehirŞampiyonFinalistSonuç
1992-1993KütahyaGALATASARAYİstanbul Üniversitesi74-51
1993-1994EskişehirGALATASARAYBRİSA Spor75-62
1994-1995ZonguldakGALATASARAYFenerbahçe74-50
1995-1996SamsunGALATASARAYBRİSA Spor109-72
1996-1997BoluGALATASARAYBeşiktaş98-57
1997-1998KuşadasıGALATASARAYUrla Gençlik76-63
1998-1999BalıkesirFENERBAHÇEGalatasaray72-53
1999-2000AlanyaFENERBAHÇEGalatasaray63-52
2000-2001İstanbulFENERBAHÇEGalatasaray57-53
2001-2002EdirneBOTAŞBeşiktaş89-68
2002-2003ÇanakkaleBOTAŞErdemirspor75-69
2003-2004BursaFENERBAHÇEErdemirspor58-46
2004-2005DiyarbakırFENERBAHÇEBeşiktaş73-71
2005-2006KayseriFENERBAHÇEMigrosspor70-68
2006-2007İzmirFENERBAHÇEBeşiktaş90-63
2007-2008AdanaFENERBAHÇEBOTAŞ62-51
2008-2009KayseriFENERBAHÇEGalatasaray63-60
2009-2010BandırmaGALATASARAYFenerbahçe57-55
2010-2011GaziantepGALATASARAYTarsus Belediyespor68-53
2011-2012AntakyaGALATASARAYFenerbahçe76-72
2012-2013AntalyaGALATASARAYFenerbahçe74-72
2013-2014AnkaraGALATASARAYFenerbahçe76-70
2014-2015MersinFENERBAHÇEAdana ASKİ81-67
2015-2016KayseriFENERBAHÇEGalatasaray69-61
2016-2017İzmirYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAbdullah Gül Üniversitesi77-61
2017-2018MardinYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİHatay Büyükşehir Belediyespor86-79
2018-2019ŞanlıurfaFENERBAHÇEBOTAŞ60-53
2019-2020AdanaFENERBAHÇEİzmit Belediyespor77-61
2021-2022MersinÇBK MERSİNFenerbahçe71-58
2023-2024BalıkesirFENERBAHÇEÇBK Mersin79-76
2024-2025EdirneÇİMSA ÇBK MERSİNEmlak Konut85-64

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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