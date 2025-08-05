Porto'nun Efsane Kaptanı Jorge Costa 53 Yaşında Hayatını Kaybetti

Porto'nun Efsane Kaptanı Jorge Costa 53 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Portekiz ekibi Porto, eski kaptanı Jorge Costa'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Costa, 2003'te UEFA Kupası ve 2004'te UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın önemli bir parçasıydı. Jose Mourinho, Costa'nın liderliğinden ve futbol kariyerinden bahsederek duygularını paylaştı.

Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayatını kaybetti.

Portekiz ekibi Porto, takımın efsane oyuncularından Jorge Costa'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003 yılında UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

2006 yılında profesyonel futbol kariyerine son veren Costa, son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulundu.

Mourinho: "Geçmiş hikayemin bir parçası"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında duygularını dile getirerek, "Takımda bazen liderleriniz vardır. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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