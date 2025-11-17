Haberler

Portekiz ve Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri sonucunda Portekiz ve Norveç takımları katılma hakkı kazandı. Portekiz, F Grubu'nu lider tamamlayarak 13 puanla Dünya Kupası'na katılırken, Norveç de I Grubu'nu lider bitirerek 24 puanla 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupasına katılmaya hak kazandı. Diğer gruplardan play-off aşamasına kalan takımlar ise Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya oldu.

Portekiz ve Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

F Grubu'nda Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'de Joao Neves ve Bruno Fernandes hat-trick yaparken Renato Veiga, Gonçalo Ramos ve Francisco Conceiçao ise birer gol kaydetti.

Ermenistan'ın tek golü ise Eduard Spertsyan'dan geldi.

Grubun diğer maçında, Puskas Arena'da Macaristan'a konuk olan İrlanda Cumhuriyeti, 90+6'da Troy Parrott'la bulduğu golle maçtan 3-2 galip gelerek Dünya Kupası play-off'larına kaldı.

Portekiz, 13 puanla grubu lider tamamlarken İrlanda, 10 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

I Grubu'nda Norveç, sahasında İtalya'yı 4-1 yenerek 24 puanla, İtalya'nın 6 puan önünde grubunu lider tamamladı.

Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

K Grubu'nda, Arnavutluk'u 2-0 yenen İngiltere hiç gol yemeden 8 maçını da kazandı.

D Grubu'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov'un gol attığı karşılaşmada Ukrayna, İzlanda'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Norveç Dünya Kupası'na kalırken, ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Azerbaycan-Fransa: 1-3

Ukrayna-İzlanda: 2-0

F Grubu

Macaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-3

Portekiz-Ermenistan: 9-1

I Grubu:

İtalya-Norveç: 1-4

İsrail-Moldova: 4-1

K Grubu:

Sırbistan-Letonya: 2-1

Arnavutluk-İngiltere: 0-2

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
5 gollü destansı maç! 90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular

90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.