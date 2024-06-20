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Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok

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Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Milli yıldızımız Arda Güler hakkında da konuşan Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok" dedi.

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE ALAN VERMEYECEĞİZ"

A Milli Takımımız hakkında konuşan ve Türkiye'nin çok yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE ÇEKYA'DAN DAHA İYİ BİR TAKIM"

Türkiye'nin Çekya'dan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Jota, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER HAKKINDA FİKRİM YOK"

Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında da konuşan Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arda Güler Portekiz Türkiye Sözler Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (10)

selahattin Işık:

Olay bunun neresinde şahsen benimde bir fikrim yok dolu bir sezon oynasın anlayalım herşeyi abartmayı çok seviyoruz

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4
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Mert D:

Türkiye’de suan en dolu dediğin adamı reale gönder bakalım ardanın oynadığı sürede kaç gol atabiliyor. Ben 1 tane bile atabileceklerini sanmıyorum.

yanıt0
yanıt0
umut mergen:

BU ŞIMARIK PORTEKIZI YENMEK NAMUS BORCU OLMUŞTUR ARTIK

16
10
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Sabahattin Polat :

Biraz ağır geldi

yanıt2
yanıt2
Mert D:

Merak etme yenilginden sonra fikrin olur artık

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4
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AYHAN BAYRAK:

İnşallah reis bunları yenmek lazım

yanıt6
yanıt1
Pikachu hd:

Ordan öyle sallamakla olmuyor jota kardeş yenildiğnde göreceksiniz

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Mhmt xxx:

Bu ardayıda amma abarttınız artık suyunu çıkarmaya başladınız

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Emre Yiğit:

sen çok kalitelisin dimi? 19 yaşında dünyanın en iyi takımına transfer olmuş scout ekibi analiz etmiş almışlar değil mi?

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Servet BÖLÜK:

Maç sonrası bi fikre sahip olacaksın, merak etme

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2
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