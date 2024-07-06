Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa kozlarını paylaştı. 120 dakikası 0-0 biten maçın seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Fransa adını yarı finale yazdırdı.

120 DAKİKA GOL SESİ ÇIKMADI

Müsabakada her iki takım da 90 dakikada skoru değiştirecek golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca yarı finalist seri penaltı atışlarıyla belli oldu.

PENALTILARDA TURLAYAN FRANSA OLDU

Seri penaltı atışları sonucunda Portekiz'i 5-3 mağlup etmeyi başaran Fransa, yarı final biletini kaptı. Portekiz'de penaltıyı kaçıran tek isim Joao Felix oldu.

RAKİP İSPANYA

Penaltılarda Portekiz'i saf dışı bırakan Fransa, Almanya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup eden İspanya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.