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Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı

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Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Portekiz'i 120 dakikası 0-0 sona eren maçta penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fransa, ev sahibi Almanya'yı elemeyi başaran İspanya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa kozlarını paylaştı. 120 dakikası 0-0 biten maçın seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Fransa adını yarı finale yazdırdı.

120 DAKİKA GOL SESİ ÇIKMADI

Müsabakada her iki takım da 90 dakikada skoru değiştirecek golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca yarı finalist seri penaltı atışlarıyla belli oldu.

PENALTILARDA TURLAYAN FRANSA OLDU

Seri penaltı atışları sonucunda Portekiz'i 5-3 mağlup etmeyi başaran Fransa, yarı final biletini kaptı. Portekiz'de penaltıyı kaçıran tek isim Joao Felix oldu.

RAKİP İSPANYA

Penaltılarda Portekiz'i saf dışı bırakan Fransa, Almanya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup eden İspanya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Portekiz İspanya Almanya Fransa Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Akıllı olmalıyız:

Şansımıza portekiz elendi yoksa yarı finale çıksak da inerdik :D

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