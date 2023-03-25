Portakal'ın suyunu sıktılar! Fransa, Hollanda'yı 4 golle geçti

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Hollanda'yı 4-0 mağlup etti. Portakallar karşısında oyunun tek hakimi olan Fransa'da kaptanlık bandıyla ilk maçına çıkan Kylian Mbappe attığı iki golle yıldızlaştı.

Fransa ile Hollanda, EURO 2024 Elemeleri B Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Horozlar, 4-0 kazandı.

MBAPPE YILDIZLAŞTI

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Antoine Griezmann, 8. dakikada Dayot Upemacano ve 21 ile 88. dakikada takımın yeni kaptanı Kylian Mbappe kaydetti. Hollanda'da ise Memphis Depay, uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

FRANSA, 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Fransa, EURO 2024 Elemeleri'ne 3 puanla başladı. Horozlar, gruptaki bir sonraki maçında İrlanda Cumhuriyeti ile 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ise aynı tarihte Cebelitarık'ı ağırlayacak.