Tony Popovic: Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu

AVUSTRALYA Teknik Direktörü Tony Popovic, "Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alınan sonucun kendilerini tatmin ettiğini belirten Popovic, "Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil. Her gün birlikte çalışıyoruz, genç futbolcuların ne kadar nitelikli olduklarını biliyorum. İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var. Tabii ki her zaman sonucu kesin olarak bilemezsiniz ama bu sonuç bizi tatmin ediyor" diye konuştu.

'DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK'

Daha farklı bir galibiyet alabileceklerini ancak bu sonucun da kendilerine özgüven verdiğini ifade eden Popovic, "Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor. Bütün kadro savunmada çok dirençli ve dayanıklı durdu, adeta gövdelerini ortaya koydular. Dünya Kupası maçı kazanmak için beklenen de budur. Genç bir kalecimiz var ve çok başarılıydı, ona da değinmeliyim. Çok kaliteli serbest vuruşlar kullandılar ama kalecimiz çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

'BELİRLİ BÖLGELERDE ONLARI SIKIŞTIRABİLECEĞİMİZİ HİSSETTİK VE BU KONUDA BAŞARILIYDIK'

Türkiye'nin çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve onlara karşı iyi savunma yapmaları gerektiğine değinen Avustralyalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük, çok yetenekli futbolcuları var, tüm maç boyunca tehlike yarattılar. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu ama şunu da gördük; belirli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılıydık."

'AVUSTRALYALILAR İÇİN EŞSİZ BİR AKŞAM OLDU'

Avustralyalılar için eşsiz bir akşam olduğunu söyleyen Popovic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum. Bütün ülke arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Verilen destek sebebiyle çok mutluyuz. Artık önümüze bakmalıyız çok seyahat edeceğiz, kendimize gelmemiz ve hazırlanmaya başlamalıyız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı