Pontevedra'da Dünya Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3 milli sporcu temsil edecek

Pontevedra'da Dünya Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3 milli sporcu temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenecek Dünya Triatlon Şampiyonası yarın başlayacak ve 27 Eylül'de sona erecek. Paralimpik sporcuların da mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi Kübra Dere (PTS 4), Uğurcan Özer (PTS 5) ve Seymur Anthony Çağlayan (gençler) temsil edecek.
İspanya'da düzenlenecek Dünya Triatlon Şampiyonası, yarın başlayacak.
Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek ve paralimpik sporcuların da mücadele edeceği organizasyon, 27 Eylül Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Kübra Dere (PTS 4), Uğurcan Özer (PTS 5) ve Seymur Anthony Çağlayan (gençler) temsil edecek.
Kaynak: AA