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Polonya ile 1-1 berabere kalan Fransa, ikincilikle yetindi

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EURO 2024 D Grubu son maçında Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 5 yapan Fransa, grubu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi. 1 puanla sonuncu olan Polonya ise turnuvaya veda etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. ve son maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayan Fransa son 16'ya yükselirken, gruptaki tek puanını alan Polonya ise turnuvaya veda etti.

KARŞILIKLI GOLLER PENALTIDAN

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken Fransa, 56. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Polonya bu gole 79. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltısıyla karşılık verdi ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Polonya ile 1-1 berabere kalan Fransa, ikincilikle yetindi

FRANSA İKİNCİ OLDU

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Fransa, Avusturya'nın Hollanda'yı mağlup etmesinin ardından grubu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi. Gruptaki tek puanını bu maçta alan Polonya ise EURO 2024'e veda etti.

Polonya ile 1-1 berabere kalan Fransa, ikincilikle yetindi

SON MAÇLARIN ARDINDAN D GRUBU PUAN DURUMU

1- Avusturya: 6 puan/+2 averaj

2- Fransa: 5 puan/+1 averaj

3- Hollanda: 4 puan/0 averaj

4- Polonya: 1 puan/-3 averaj

Kaynak: Haberler.com / Spor

Robert Lewandowski Kylian Mbappe Polonya Fransa Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Hiçbir iddiası olmayan Polonya, liderlik mücadelesi veren Fransa ya yenilmedi. Ruh budur işte. Aynı ruhu, isteği Milli Takımımızın göstermesi dileğiyle Eğer Son 16 ya kalırsak rakibimiz 90 dk içinde hem Hollanda hem Fransa gem Avusturya oldu :) Avusturya oldu diye bi an sevindim ama hazırlık maçında 6 yediğimiz aklıma geldi :D

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