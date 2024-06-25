Polonya ile 1-1 berabere kalan Fransa, ikincilikle yetindi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. ve son maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayan Fransa son 16'ya yükselirken, gruptaki tek puanını alan Polonya ise turnuvaya veda etti.

KARŞILIKLI GOLLER PENALTIDAN

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken Fransa, 56. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Polonya bu gole 79. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltısıyla karşılık verdi ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

FRANSA İKİNCİ OLDU

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Fransa, Avusturya'nın Hollanda'yı mağlup etmesinin ardından grubu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi. Gruptaki tek puanını bu maçta alan Polonya ise EURO 2024'e veda etti.

SON MAÇLARIN ARDINDAN D GRUBU PUAN DURUMU

1- Avusturya: 6 puan/+2 averaj

2- Fransa: 5 puan/+1 averaj

3- Hollanda: 4 puan/0 averaj

4- Polonya: 1 puan/-3 averaj