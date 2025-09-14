Polonya, Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İtalya'yı 4-1 Mağlup Etti
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Polonya, Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada İtalya'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Polonya'nın gollerini Grygiel Kamil (3) ve Bartosz kaydetti, İtalya'nın tek golü ise Capasso Paolo'dan geldi.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor