Haberler

Polonya, Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İtalya'yı 4-1 Mağlup Etti

Polonya, Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İtalya'yı 4-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Polonya, Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada İtalya'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Polonya'nın gollerini Grygiel Kamil (3) ve Bartosz kaydetti, İtalya'nın tek golü ise Capasso Paolo'dan geldi.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Polonya, İtalya'yı 4-1 yendi.

Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada, Polonya'nın gollerini Grygiel Kamil (3) ve Bartosz attı. İtalya'nın tek golü ise Capasso Paolo'dan geldi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.