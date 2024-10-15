Üye Girişi
Haberler

Polis futbolcuyu taraftar zannedip kırbaçladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Burundi ile Burkina Faso arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar spor gündemine damga vurdu. Maç sonrası sahaya giren taraftarları dağıtmaya çalışan polisler, bir Burundili futbolcuyu yanlışlıkla taraftar sanarak kırbaçladı.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Burundi sahasında Burkina Faso'yu konuk etti. Burkina Faso maçı Mohamed Konate ve Bertrand Traore'nin golleriyle 2-0 kazandı.

ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda kaosa sürüklendi. Burkina Faso'nun galibiyeti sonrası sahaya giren taraftarlar gergin anlara neden oldu.

POLİS, FUTBOLCUYU KIRBAÇLADI

Çıkan olaylarda, bir polis Burundili futbolcuyu taraftar sanarak kırbaçladı. Bu müdahale büyük tepki topladı. Burundi Futbol Federasyonu'nun, yaşanan skandalın ardından soruşturma talep edeceği öğrenildi.

Polis futbolcuyu taraftar zannedip kırbaçladı
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Burkina Faso Güvenlik Burundi Futbol Afrika Polis Dünya Spor

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500

Yorumlar (1)

Martin Sikertel:

Kırbaçlamak ne yahu; ata bile kırbaç vurulmuyor artık, hangi çağda yaşıyor bunlar? İnsanlar tribüne mi gidiyor, BDSM partisine mi?

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.