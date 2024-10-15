Polis futbolcuyu taraftar zannedip kırbaçladı
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Burundi ile Burkina Faso arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar spor gündemine damga vurdu. Maç sonrası sahaya giren taraftarları dağıtmaya çalışan polisler, bir Burundili futbolcuyu yanlışlıkla taraftar sanarak kırbaçladı.
2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Burundi sahasında Burkina Faso'yu konuk etti. Burkina Faso maçı Mohamed Konate ve Bertrand Traore'nin golleriyle 2-0 kazandı.
ORTALIK KARIŞTI
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda kaosa sürüklendi. Burkina Faso'nun galibiyeti sonrası sahaya giren taraftarlar gergin anlara neden oldu.
POLİS, FUTBOLCUYU KIRBAÇLADI
Çıkan olaylarda, bir polis Burundili futbolcuyu taraftar sanarak kırbaçladı. Bu müdahale büyük tepki topladı. Burundi Futbol Federasyonu'nun, yaşanan skandalın ardından soruşturma talep edeceği öğrenildi.