Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası yedi yıl sonra Alanya'da yapılacak

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??????? Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası (World Winners Cup 2026), Alanya'da düzenlenecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde organize edilecek şampiyonada 33 ülkeden 32 erkek, 16 kadın takımı mücadele edecek.

İlk kez 2019'da yine Alanya'da gerçekleştirilen ve yedi yıl aradan sonra yeniden kente dönen organizasyonda, Türkiye'yi erkekler kategorisinde Serenity Alanya Belediyespor temsil edecek.

Alanya ekibi, grup aşamasındaki ilk maçını 26 Ekim Pazartesi günü Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam ile oynayacak.

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda grup maçlarının ardından 30 Ekim'de çeyrek final, 31 Ekim'de yarı final, 1 Kasım'da ise final müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA