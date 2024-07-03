Pınar Karşıyaka, Demircan Demir ile yollarını ayırdı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki oyun kurucu Demircan Demir'le yollar ayrıldı. Demircan, yeni sezon öncesi Bursa temsilcisi Tofaş'la sözleşme imzaladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki oyun kurucu Demircan Demir'le yollar ayrıldı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuzda yer alan Demircan Demir'e Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.
Yuvadan uçan Demircan, yeni sezon öncesi Bursa temsilcisi Tofaş'la sözleşme imzaladı.