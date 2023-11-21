Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrum'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Çağdaş Bodrum'u evinde 90-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka 3'te 3 yapıp yoluna devam etti.

Yeşil-kırmızılıların başantrenörü Ufuk Sarıca, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Maça çok iyi başladık. İlk devreyi daha farklı bitirebilirdik ve rakibimizi daha düşük sayıda tutabilirdik. Ancak yüzdesiz atışlarımız buna izin vermedi. İlk yarıda top kaybımız olmadı. Bu benim için değerliydi. Skora baktığımızda arada sadece iki sayılık bir fark vardı. Çünkü isabetli atış bulamadık ve biraz acele ettik. Önemli olan kazanabilmekti. Hafta içinden gelen moralsizliğimiz vardı. Takımımı tebrik ediyorum" dedi.